На архивном портале Петербурга опубликовали новые документы о войне

Оцифрованные документы из фонда Р-4000 «Ленинградский институт историко-политических исследований» стали доступны на портале «Архивы Санкт-Петербурга». Это соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в архивном комитете города.
Ко Дню памяти и скорби Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга пополнил цифровые ресурсы, опубликовав 94 единицы хранения по истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Теперь зарегистрированные пользователи портала могут познакомиться с личными воспоминаниями, письмами и записями бесед с бойцами, командирами, ополченцами, партизанами и жителями осажденного города.
Также представлены документы о деятельности ключевых предприятий в годы войны, включая отчеты Ижорского завода за июль-декабрь 1941 года и сведения о работе Ленинградского института вакцин и сывороток в 1941—1943 гг., информационные сводки, доклады и отчеты. Ознакомиться с документами можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.