Спасатель Астраханской области стал призером состязаний по легкой атлетике

Соревнования среди сотрудников МЧС России по легкой атлетике состоялись в городе Севастополе в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Спасатель из Астраханской области занял второе место, сообщили в администрации Икрянинского района.
Состязания провели в преддверии Дня России. За победу боролись спортсмены-спасатели из 8 субъектов Южного федерального округа, а также сборная Херсонской области. В ходе соревнований мужчины преодолели дистанцию в 3 км, женщины совершили забег на километр.
По итогам в своих возрастных группах астраханки заняли первое и третье место. Икрянинский район представлял Денис Адамов, который завоевал почетное второе место. А в общекомандном зачете спасатели Астраханской области стали серебряными призерами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.