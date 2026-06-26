Родителям рассказали, почему современные дети разучились писать разборчивым почерком

На качество почерка влияет и пространственное мышление. Дети могут путать похожие буквы и не выдерживать интервалы между словами. Если ребенок хорошо знает правила, но не умеет применять их на письме и путает похожие буквы, например «а» и «о» или «п» и «б», это может быть поводом для обращения к логопеду.