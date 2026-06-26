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Тамбовские власти выделили участок в 258 га под инвестпроекты

Корпорация развития Тамбовской области совместно с администрацией Уваровского округа планируют передать земельный участок площадью 258 га для создания промышленных предприятий. Об этом сообщили в самой корпорации развития региона.

Источник: Коммерсантъ

Корпорация развития Тамбовской области совместно с администрацией Уваровского округа планируют передать земельный участок площадью 258 га для создания промышленных предприятий. Об этом сообщили в самой корпорации развития региона.

Сейчас участок находится в федеральной собственности. Власти обсудили с представителями Росимущества «шаги по безвозмездной передаче земли для вовлечения в инвестиционную деятельность».

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Тамбовской области направили в Минэкономразвития РФ заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую преференциальную территорию отводят 13 земельных участков общей площадью 448,5 га.

Сейчас ведется разработка проектной документации. Чиновники собрали в общей заявке финансовые модели десяти потенциальных резидентов, один из которых — «Металл сервис» Константина Жукова, другой — крупный дата-центр.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вход в зону комфорта».