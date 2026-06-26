На Дону матери-героини получили право на бесплатную юридическую помощь

Теперь матери-героини из Ростовской области смогут оперативно получать помощь юристов при оформлении мер соцподдержки. Их, например, будут бесплатно консультировать. Кроме того, теперь интересы многодетных семей при взаимодействии с госорганами юристы будут отстаивать на безвозмездной основе. Воспользоваться новой гарантией можно через Госюрбюро Ростовской области.