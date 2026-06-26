Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону матери-героини получили право на бесплатную юридическую помощь

Например, их интересы при взаимодействии с госорганами теперь будут отстаивать на безвозмездной основе.

Источник: Национальные проекты России

Обладательницы звания «Мать-героиня» в Ростовской области получили право на бесплатную юридическую помощь, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержка многодетных семей отвечает задачам нацпроекта «Семья».

Теперь матери-героини из Ростовской области смогут оперативно получать помощь юристов при оформлении мер соцподдержки. Их, например, будут бесплатно консультировать. Кроме того, теперь интересы многодетных семей при взаимодействии с госорганами юристы будут отстаивать на безвозмездной основе. Воспользоваться новой гарантией можно через Госюрбюро Ростовской области.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.