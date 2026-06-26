На Дону матери-героини получили право на бесплатную юридическую помощь

Обладательницы звания «Мать-героиня» в Ростовской области получили право на бесплатную юридическую помощь, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержка многодетных семей отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Теперь матери-героини из Ростовской области смогут оперативно получать помощь юристов при оформлении мер соцподдержки. Их, например, будут бесплатно консультировать. Кроме того, теперь интересы многодетных семей при взаимодействии с госорганами юристы будут отстаивать на безвозмездной основе. Воспользоваться новой гарантией можно через Госюрбюро Ростовской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.