Развожаев: в Севастополе восстановлено электроснабжение

Глава региона обратился к горожанам с просьбой соблюдать осторожность при включении бытовой техники. Он пояснил, что не стоит подключать мощные приборы одновременно, чтобы избежать новой перегрузки системы. Нагрузку на городские сети необходимо наращивать плавно, давая оборудованию время на стабилизацию.