В Ленобласти подвели итоги голосования за дизайн-проекты благоустройства

Итоги голосования за дизайн-проекты благоустройства, проводимого при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», подвели в Ленинградской области. Выбор сделали 162 565 жителей региона, сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству субъекта РФ.
Самыми активными стали жители поселка Янино и городов Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара. Каждый проект готовился с учетом пожеланий и предложений местных жителей.
«Результаты голосования показывают: наши жители заинтересованы в развитии своих городов, появлении новых благоустроенных парков, набережных, аллей и площадей. Всего на голосование были выставлены 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов региона. Уже в следующем году в каждом из участвовавших городов и поселков смогут насладиться своим выбором», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.