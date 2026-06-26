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В Ленобласти подвели итоги голосования за дизайн-проекты благоустройства

Самыми активными стали жители поселка Янино.

Итоги голосования за дизайн-проекты благоустройства, проводимого при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», подвели в Ленинградской области. Выбор сделали 162 565 жителей региона, сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству субъекта РФ.

Самыми активными стали жители поселка Янино и городов Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара. Каждый проект готовился с учетом пожеланий и предложений местных жителей.

«Результаты голосования показывают: наши жители заинтересованы в развитии своих городов, появлении новых благоустроенных парков, набережных, аллей и площадей. Всего на голосование были выставлены 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов региона. Уже в следующем году в каждом из участвовавших городов и поселков смогут насладиться своим выбором», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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