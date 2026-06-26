В Ленобласти подвели итоги голосования за дизайн-проекты благоустройства

«Результаты голосования показывают: наши жители заинтересованы в развитии своих городов, появлении новых благоустроенных парков, набережных, аллей и площадей. Всего на голосование были выставлены 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов региона. Уже в следующем году в каждом из участвовавших городов и поселков смогут насладиться своим выбором», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.