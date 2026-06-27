Экипаж «Метеора» вытащил из Невы тонущую девушку в Петербурге

Капитан Алексей Быстров вместе с двумя членами экипажа оперативно остановили судно, бросили спасательный круг с тросом, подтянули девушку к борту и подняли её на палубу. По словам капитана, действия команды были чёткими и слаженными, никто не поддался панике. Он признался, что страх пришёл уже после того, как пострадавшую подняли на борт.