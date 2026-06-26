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Бывший советник Трампа Болтон признался в незаконном хранении секретных данных

Суд признал экс-советника Трампа в незаконном хранении документов, содержащих гостайну США.

Источник: Комсомольская правда

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон признал свою вину в суде. Ему вменили незаконное хранение материалов, которые касаются государственной тайны. Информацию об этом предоставил телеканал NBC News.

Судебное разбирательство состоялось в минувшую пятницу. Политик согласился с предъявленным ему обвинением в федеральном суде. Речь шла о данных, полученных им в бытность работы в первой администрации Трампа.

Следствие установило, что Болтон хранил у себя личные дневниковые записи. Эти записи охватывали период его годичной работы в Белом доме. Защита бывшего советника настаивала на том, что он ведет такие дневники на протяжении уже 45 лет.

Адвокаты утверждали, что эти заметки не несли в себе секретного характера. Они подчеркивали, что доступ к ним имели только самые близкие родственники подсудимого. Однако суд счел доводы обвинения более весомыми.

Стоит напомнить, что в январе 2026 года американские власти уже задерживали человека по похожему делу. Тогда речь шла о разглашении данных касательно Венесуэлы.

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