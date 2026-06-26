Глава СК РФ Бастрыкин раскритиковал «Движение первых»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин спел песню «И Ленин такой молодой» и раскритиковал «Движение первых», передает «Коммерсант».
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он сказал, что в пионерском и комсомольском движении было много положительного для молодежи. Сейчас этого нет.
«Плохо поступил — куда? На совет дружины — разборка по полной. Я не помню, чтобы кого-то в школе исключили из пионеров, это была страшная трагедия. А потом что? Комсомол! “Любовь, комсомол и весна”», — сказал Бастрыкин, но начал петь другую песню — «И вновь продолжается бой».
Глава СК РФ спел две строчки: «И Ленин такой молодой / И юный Октябрь впереди». После зал зааплодировал. «А теперь что? — обратился он к слушателям. — “Движение первых”, да? Есть такое? И куда они, первые, идут? Где они? Что о них слышно? Что видно?» После он призвал восстановить «и октябрят, и пионеров, и комсомол» — молодежные движения.