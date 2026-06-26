Глава СК РФ Бастрыкин раскритиковал «Движение первых»

Глава СК РФ спел две строчки: «И Ленин такой молодой / И юный Октябрь впереди». После зал зааплодировал. «А теперь что? — обратился он к слушателям. — “Движение первых”, да? Есть такое? И куда они, первые, идут? Где они? Что о них слышно? Что видно?» После он призвал восстановить «и октябрят, и пионеров, и комсомол» — молодежные движения.