В сентябре в Саратовской области пройдет фестиваль «Театральное Прихоперье»

Фестиваль «Театральное Прихоперье» в десятый раз соберет в Балашове Саратовской области ведущие театры России. Юбилейное мероприятие пройдет с 16 по 23 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
В течение восьми дней зрителям представят театральный марафон с участием артистов из 10 российских регионов, а также постановки, основанные на классических произведениях. Среди приглашенных участников — Московский академический театр имени В. Маяковского, Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой и Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга. В конкурсной программе представят спектакли театров из Чувашской Республики, Республики Татарстан, Липецкой, Саратовской и Свердловской областей.
«Десятый фестиваль “Театральное Прихоперье” будет настоящим культурным и туристическим праздником. Поэтому особое внимание уделяется качеству программы, организации приема гостей и созданию комфортной атмосферы для всех участников и посетителей», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.