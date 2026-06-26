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В Госдуму внесен законопроект о введении смертной казни для коррупционеров

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ужесточение наказания для коррупционеров. Документ 26 июня был.

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ужесточение наказания для коррупционеров. Документ 26 июня был опубликован в электронной базе палаты.

Группа депутатов Госдумы предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ новый состав преступления — «Коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан». В качестве наказания за совершение преступления, которое повлекло вред обороне и массовую гибель людей, парламентарии полагают целесообразным назначение смертной казни.

Поясняя свои предложения, авторы законопроекта ссылаются на опыт ряда стран.

— Решение соответствует международной практике: высшая мера наказания за масштабную коррупцию успешно применяется в КНР, Вьетнаме, Таиланде, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время документ находится на рассмотрении комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству.