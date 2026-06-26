В ОП предложили увеличить предельный возраст молодежи

«Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20−30 лет и в 40», — сказал Гриб в беседе с агентством.