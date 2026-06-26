Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предложили увеличить предельный возраст молодежи

РИА Новости: Гриб предложил увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Предельный возраст людей, которые относятся к молодежи, нужно увеличить с 35 до 40 лет, заявил РИА Новости на полях ПМЮФ вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

В России сейчас в категорию молодежи входят граждане от 14 до 35 лет.

«Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20−30 лет и в 40», — сказал Гриб в беседе с агентством.

Он добавил, что в 40 лет люди уже переходят в категорию в зрелого возраста.

XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.