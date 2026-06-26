Хозяйка «скулящей и воющей квартиры» после публикации «Клопс» вывозит собак и стерилизует котов

«Мы сейчас не пересекаемся, и очень тихо, собак никто не бьёт, тишина, вообще спокойствие. Они лаяли, но уже — как обычные собаки. Любые собаки, у меня самой их четыре. Я знаю, когда собака лает, а когда визжит. Там душераздирающие, конечно, раньше были визги», — рассказала о ситуации в нехорошей квартире Людмила.