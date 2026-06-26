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Хозяйка «скулящей и воющей квартиры» после публикации «Клопс» вывозит собак и стерилизует котов

Соседи надеются, что «звериная тюрьма» перестанет существовать.

Источник: Клопс.ru

Хозяйка квартиры в Калининграде, на которую пожаловались читатели «Клопс», перестала истязать животных, считают соседи. Об этом жильцы дома рассказали корреспонденту в пятницу, 26 июня.

По словам калининградцев, на балконе у хозяйки «скулящей и воющей квартиры» стоят клетки, в которых живёт порядка 11 кошек. Некоторых животных женщина согласилась стерилизовать. Часть собак должны перекочевать на дачу. Дама с собачками скрывается от соседей, приезжая домой либо поздно вечером, либо рано утром.

«Мы сейчас не пересекаемся, и очень тихо, собак никто не бьёт, тишина, вообще спокойствие. Они лаяли, но уже — как обычные собаки. Любые собаки, у меня самой их четыре. Я знаю, когда собака лает, а когда визжит. Там душераздирающие, конечно, раньше были визги», — рассказала о ситуации в нехорошей квартире Людмила.

Соседи полагают, что умиротворяющий эффект оказала заметка «Клопс», а также визит участкового.

Жители 12-этажного дома в Калининграде подозревают одну из соседок в жестоком обращении с животными. По вечерам из квартиры женщины часто раздаётся визг и звуки ударов. Об этом рассказали «Клопс» очевидцы.

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