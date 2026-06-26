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Вадим Галыгин в четвертый раз стал отцом

Актер, комик и телеведущий Вадим Галыгин в четвертый раз стал отцом. Его жена Ольга родила ему сына. Пара назвала ребенка Лукой. Об этом в пятницу, 26 июня, Галыгин сообщил в своих социальных сетях.

Актер, комик и телеведущий Вадим Галыгин в четвертый раз стал отцом. Его жена Ольга родила ему сына. Пара назвала ребенка Лукой. Об этом в пятницу, 26 июня, Галыгин сообщил в своих социальных сетях.

К публикации он прикрепил несколько черно-белых снимков, на которых запечатлены актер вместе с супругой и их новорожденный сын.

— У нас появился еще один любимый день в году — 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек — Галыгин Лука Вадимович. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас, — написал Вадим Галыгин.

Ранее актер опубликовал фото с беременной женой и двумя сыновьями. Галыгин позировал со своей семьей в фойе. Его супруга облачилась в белую футболку и темные штаны с низкой посадкой, показав округлившийся живот.

Актриса Анна Михайловская также недавно родила второго ребенка. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с прогулки с новорожденным и показала свой повседневный образ. Подписчики оставили много комплиментов под постом, восхищаясь ее внешностью.