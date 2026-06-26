В Тавде Свердловской области провели День правил дорожного движения

Мероприятие было направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах через интерактивные и практические занятия. В гости к ребятам приехал сотрудник ДПС Иван Крать, который рассказал о том, как правильно переходить дорогу, почему важно носить светоотражающие элементы в темное время суток, какие сигналы подает регулировщик и как вести себя рядом с проезжей частью.