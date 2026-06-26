В Тавде Свердловской области провели День правил дорожного движения

День правил дорожного движения, организованный по национальному проекту «Молодёжь и дети», состоялся 16 июня в лагере Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» в Тавде Свердловской области, сообщили в учреждении.
Мероприятие было направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах через интерактивные и практические занятия. В гости к ребятам приехал сотрудник ДПС Иван Крать, который рассказал о том, как правильно переходить дорогу, почему важно носить светоотражающие элементы в темное время суток, какие сигналы подает регулировщик и как вести себя рядом с проезжей частью.
Также воспитанникам показали патрульную машину. Ребята смогли рассмотреть спецтехнику, узнали, для чего нужны мигалки и сирена, увидели оборудование экипажа ДПС, посидели за рулем и сфотографировались рядом с автомобилем.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.