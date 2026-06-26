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В Санкт-Петербурге к 9 годам приговорили главврача за коррупционную схему

В Санкт-Петербурге суд приговорил главврача к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн руб.

Источник: РБК

В Санкт-Петербурге суд приговорил главврача к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн руб., сообщили РБК источники в правоохранительных органах.

«Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего главврача озерской больницы Евгения Фомина с запретом заниматься административными и организационными функциями сроком на 7 лет», — рассказал собеседник РБК.

Сотрудники УФСБ Челябинской области задержали Фомина 1 января 2023 года. Он руководил больницей пять лет. За это время он разработал коррупционную схему и помогал строительной компании выиграть аукцион.

Деньги выводились через премии сотрудникам и при помощи распределения прибыли.

В ноябре суд приговорил к 14 годам колонии бывшего главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области по делу о взятках на общую сумму свыше 17 млн руб. Женщине вменяли получение должностным лицом взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах.