В Перми начал работу первый детский культурно-просветительский центр

В учреждение закупили новую литературу — фонд пополнился более чем на 1000 экземпляров детских книг. Также в центре появилось цифровое фортепиано, интерактивная песочница, настенная панель с сенсорным управлением, информационный киоск и даже комплекс «Робостол». С его помощью ребята смогут попробовать себя в робототехнике.