В Перми начал работу первый детский культурно-просветительский центр

Первый детский культурно-просветительский центр начал работать на базе детской библиотеки № 5 им. Е. Ф. Трутневой в Перми. Здание обновили при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждение закупили новую литературу — фонд пополнился более чем на 1000 экземпляров детских книг. Также в центре появилось цифровое фортепиано, интерактивная песочница, настенная панель с сенсорным управлением, информационный киоск и даже комплекс «Робостол». С его помощью ребята смогут попробовать себя в робототехнике.
Кроме того, в учреждении выделили несколько тематических пространств: игровую, зону мастер-классов и мастерскую. В центре оборудовали специальные рабочие места с доступом к цифровым ресурсам — в том числе к Национальной электронной детской библиотеке и другим отечественным порталам научного и художественного содержания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.