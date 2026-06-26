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Более 32 тыс. жителей Златоуста выбрали территории для благоустройства

Будет обновлено семь общественных пространств.

Свыше 32 тыс. жителей Златоуста Челябинской области приняли участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Златоустовского округа.

По итогам голосования жители выбрали семь территорий для обновления: два пешеходных тротуара, а еще на одном сделают велодорожку, он будет проходить от гостиницы «Родничок» до администрации Златоустовского городского округа. Также приведут в порядок четыре пешеходные зоны, например, участок по улице Полетаева — от дома № 1 до перекрестка с улицей Некрасова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.