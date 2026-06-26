Более 32 тыс. жителей Златоуста выбрали территории для благоустройства

По итогам голосования жители выбрали семь территорий для обновления: два пешеходных тротуара, а еще на одном сделают велодорожку, он будет проходить от гостиницы «Родничок» до администрации Златоустовского городского округа. Также приведут в порядок четыре пешеходные зоны, например, участок по улице Полетаева — от дома № 1 до перекрестка с улицей Некрасова.