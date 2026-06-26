Суд взыскал с курской компании 160 млн за незаконную приватизацию господрядчика

Суд согласился, что в 2023 году общество незаконно было передано по заниженной цене в пользу местного ООО «Автотранссервис». По словам господина Хинштейна, это одна из трех компаний, между которыми «на протяжении многих лет были разделены все контракты» на уборку и содержание города.