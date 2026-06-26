Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил снятием с матча ЧМ в Сиэттле из-за акции ЛГБТ*

Сборная Ирана по футболу покинет поле, если во время матча чемпионата мира против Египта состоится акция в поддержку ЛГБТ*. Об этом заявил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали. Встреча третьего тура группового этапа пройдёт утром 27 июня по московскому времени.

Источник: Life.ru

«Мы ясно сообщили ФИФА, что если наша делегация или игроки подвергнутся политическим оскорблениям или провокациям, мы не будем колебаться с приказом покинуть поле» — заявил Доньямали.

Министр подчеркнул, что команда приехала на турнир для соревнований по спортивным правилам, а не для участия в политических и социальных повестках. Безопасность и достоинство футболистов он назвал приоритетом, потребовав от ФИФА и организаторов обеспечить чисто спортивную атмосферу без провокаций.

По информации журналиста Микки Джуниора, аналогичную позицию заняла и египетская сборная. Ранее телеканал Fox 13 сообщил, что власти Сиэтла не намерены отменять запланированную акцию, которая была согласована до жеребьёвки. Узнав о соперничестве с Ираном, обе федерации направили протесты в ФИФА.

Напомним, FIFA разрешила использование ЛГБТ*-символики на матче группового этапа ЧМ-2026 между Египтом и Ираном. Игра третьего тура группы G пройдёт 27 июня в Сиэтле на Lumen Field и начнётся в 6:00 мск. Обе сборные выступили с протестами против такого решения.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше