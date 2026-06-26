Иран пригрозил снятием с матча ЧМ в Сиэттле из-за акции ЛГБТ*

Министр подчеркнул, что команда приехала на турнир для соревнований по спортивным правилам, а не для участия в политических и социальных повестках. Безопасность и достоинство футболистов он назвал приоритетом, потребовав от ФИФА и организаторов обеспечить чисто спортивную атмосферу без провокаций.