Иран пригрозил снятием с матча ЧМ в Сиэттле из-за акции ЛГБТ*

«Мы ясно сообщили ФИФА, что если наша делегация или игроки подвергнутся политическим оскорблениям или провокациям, мы не будем колебаться с приказом покинуть поле» — заявил Доньямали.
Министр подчеркнул, что команда приехала на турнир для соревнований по спортивным правилам, а не для участия в политических и социальных повестках. Безопасность и достоинство футболистов он назвал приоритетом, потребовав от ФИФА и организаторов обеспечить чисто спортивную атмосферу без провокаций.
По информации журналиста Микки Джуниора, аналогичную позицию заняла и египетская сборная. Ранее телеканал Fox 13 сообщил, что власти Сиэтла не намерены отменять запланированную акцию, которая была согласована до жеребьёвки. Узнав о соперничестве с Ираном, обе федерации направили протесты в ФИФА.
Напомним, FIFA разрешила использование ЛГБТ*-символики на матче группового этапа ЧМ-2026 между Египтом и Ираном. Игра третьего тура группы G пройдёт 27 июня в Сиэтле на Lumen Field и начнётся в 6:00 мск. Обе сборные выступили с протестами против такого решения.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.