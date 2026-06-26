Парламент Японии одобрил законопроект о штрафах за осквернение флага

Нижняя палата парламента Японии приняла законопроект, запрещающий публично повреждать, снимать или портить государственный флаг так, чтобы это «вызывало у окружающих сильный дискомфорт или отвращение». За нарушение предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы или штраф в размере 200 тысяч йен. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило агентство Bloomberg.
Согласно законопроекту, наказание также будет распространяться на тех, кто записывает и публикует такие действия в соцсетях. По словам журналистов, принятие проекта станет «явной победой» премьер-министра Японии Санаэ Такаити и правящей Либерально-демократической партии и привлечет консервативно настроенных избирателей, которые укрепили власть политика после ее победы на выборах.
— Это действительно первое масштабное проявление ее консервативных, националистических взглядов на страну. Это также свидетельствует о том, что после недавних выборов у Либерально-демократической партии так много власти, что ей не нужно особо беспокоиться об оппозиционных партиях, — заявил преподаватель Кандского университета международных исследований Джеффри Холл в беседе с агентством.
10 апреля правительство Японии одобрило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за генетическое редактирование человеческих эмбрионов, включая создание «дизайнерских детей».