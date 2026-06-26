Парламент Японии одобрил законопроект о штрафах за осквернение флага

— Это действительно первое масштабное проявление ее консервативных, националистических взглядов на страну. Это также свидетельствует о том, что после недавних выборов у Либерально-демократической партии так много власти, что ей не нужно особо беспокоиться об оппозиционных партиях, — заявил преподаватель Кандского университета международных исследований Джеффри Холл в беседе с агентством.