Врачи из Забайкалья поделились опытом с коллегами из Монголии

Специалисты Забайкальской краевой клинической больницы на съезде в Монголии рассказали о методе лечения, при котором с помощью тока разрушают патологические ткани в организме. Подобный обмен опытом между странами поможет развивать медицину в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Забайкальского края.
Метод лечения, которым поделились забайкальские врачи, успешно используют в стенах краевой клинической больницы. Заместитель главного врача по организации работы сосудистого центра Алена Федорова и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Иванов также рассказали коллегам о поэтапном становлении специализированной помощи в Забайкальском крае. Затем медики проанализировали результаты использования таких высокотехнологичных вмешательств, как радиочастотная абляция.
Во время абляции в определенный участок тела вводят тонкий гибкий катетер с электродом на конце. Через него передается небольшой импульс, который точечно нагревает и разрушает участок ткани, вызывающий проблему. В результате формируется рубец, который блокирует патологические электрические импульсы, восстанавливает нормальный ритм сердца или устраняет патологический очаг. Этот метод не требует больших разрезов, что помогает пациентам быстрее восстанавливаться после операции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.