Врачи из Забайкалья поделились опытом с коллегами из Монголии

Во время абляции в определенный участок тела вводят тонкий гибкий катетер с электродом на конце. Через него передается небольшой импульс, который точечно нагревает и разрушает участок ткани, вызывающий проблему. В результате формируется рубец, который блокирует патологические электрические импульсы, восстанавливает нормальный ритм сердца или устраняет патологический очаг. Этот метод не требует больших разрезов, что помогает пациентам быстрее восстанавливаться после операции.