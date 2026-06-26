Молодёжь массово увлеклась огородами на балконах

Молодые россияне увлеклись новым хобби — выращиванием зелени дома. Об этом пишет издание 360.ru.
В соцсетях набирают популярность видео о выращивании руколы, базилика и микрозелени на балконах и подоконниках.
По словам главного агронома Тимирязевской академии Вячеслава Маслова, для домашнего выращивания лучше всего подходят зелень и пряные травы — салат, укроп, петрушка, базилик, розмарин и зеленый лук. При достаточном освещении можно выращивать также низкорослые сорта томатов, огурцов, перца и баклажанов. Начинающим эксперт советует выбирать культуры, которые они действительно любят есть, а одним из самых удачных вариантов называет руколу: она быстро всходит, неприхотлива и уже через две недели после посева дает первый урожай.
Для зелени достаточно небольших емкостей объемом до 0,2 литра, а плодовым культурам потребуется около 0,5−0,7 литра. Благодаря компактным контейнерам даже на обычном подоконнике можно разместить несколько видов растений одновременно.
Важную роль играет освещение. Если естественного света недостаточно, фитолампы позволяют успешно выращивать растения практически на любом этаже. На застекленных балконах летом необходимо следить за температурой, обеспечивать притенение и регулярное проветривание, избегая при этом сильных сквозняков.
Эксперт отмечает, что балконное огородничество не стоит рассматривать как способ экономии: расходы на семена, грунт, горшки и освещение зачастую превышают стоимость свежей зелени в магазине. Домашний мини-огород — это возможность отвлечься от цифровой среды, прикоснуться вместо гаджета к живому растению и увидеть реальный результат своего труда.