Молодёжь массово увлеклась огородами на балконах

По словам главного агронома Тимирязевской академии Вячеслава Маслова, для домашнего выращивания лучше всего подходят зелень и пряные травы — салат, укроп, петрушка, базилик, розмарин и зеленый лук. При достаточном освещении можно выращивать также низкорослые сорта томатов, огурцов, перца и баклажанов. Начинающим эксперт советует выбирать культуры, которые они действительно любят есть, а одним из самых удачных вариантов называет руколу: она быстро всходит, неприхотлива и уже через две недели после посева дает первый урожай.