В Перми прошла церемония выпуска суворовцев

Сегодня в Пермском суворовском военном училище обучаются 497 воспитанников из 29 регионов страны. Первый выпуск здесь состоялся в 2020 году. За это время училище подготовило 440 выпускников, из которых 68 были награждены золотыми и серебряными медалями.