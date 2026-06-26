Конструкторское бюро Ростова-на-Дону откроет новые производственные объекты

«КБ “Метроспецтехника”» — конструкторское бюро, которое занимается разработками в области радиоэлектроники и электроники в Ростове-на-Дону — завершает строительство современных производственных объектов. Развитие высокотехнологичных отраслей производства отвечают задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Открытие двух новых объектов позволит предприятию эффективно продолжить работу над внедрением инноваций. Так, например, специалисты бюро разработали уникальную систему автоматического обнаружения неисправностей силового электрооборудования, которой управляет искусственный интеллект. На основе этой технологии работает 250 инновационных пожарных систем с нейросетью из 19 тыс. пожарных датчиков в России, Азербайджане и Узбекистане. В 2025 году такую систему автоматического обнаружения неисправностей установили в новом хирургическом центре областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.