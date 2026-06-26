Конструкторское бюро Ростова-на-Дону откроет новые производственные объекты

Открытие двух новых объектов позволит предприятию эффективно продолжить работу над внедрением инноваций. Так, например, специалисты бюро разработали уникальную систему автоматического обнаружения неисправностей силового электрооборудования, которой управляет искусственный интеллект. На основе этой технологии работает 250 инновационных пожарных систем с нейросетью из 19 тыс. пожарных датчиков в России, Азербайджане и Узбекистане. В 2025 году такую систему автоматического обнаружения неисправностей установили в новом хирургическом центре областной детской клинической больницы в Ростове-на-Дону.