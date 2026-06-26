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Предсказание сработало: Пенсионер сорвал куш в лотерее благодаря знакомой

Пенсионер из Новосибирска выиграл пять миллионов рублей в моментальной лотерее. Удачной покупке предшествовало предсказание подруги его супруги. Об этом сообщает портал Atas.info.

Источник: Life.ru

Супруги Измайловы регулярно участвуют в розыгрышах, и в этот раз удача улыбнулась главе семейства. Всё решил случай: мужчина взял последний билет из оставшейся стопки по совету продавца. Охранник по профессии, он планирует потратить выигранные средства на покупку автомобиля и гаража.

Ранее в Перми сотрудница больницы Анастасия Игнатова стала обладательницей выигрыша в 700 тысяч рублей. Победу она одержала в 647-м тираже лотереи. О выигрыше узнала во время прямой трансляции. Она зачёркивала числа по ходу эфира, и одно из них совпало с её ставкой.

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