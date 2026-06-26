Предсказание сработало: Пенсионер сорвал куш в лотерее благодаря знакомой

Ранее в Перми сотрудница больницы Анастасия Игнатова стала обладательницей выигрыша в 700 тысяч рублей. Победу она одержала в 647-м тираже лотереи. О выигрыше узнала во время прямой трансляции. Она зачёркивала числа по ходу эфира, и одно из них совпало с её ставкой.