Предсказание сработало: Пенсионер сорвал куш в лотерее благодаря знакомой

Супруги Измайловы регулярно участвуют в розыгрышах, и в этот раз удача улыбнулась главе семейства. Всё решил случай: мужчина взял последний билет из оставшейся стопки по совету продавца. Охранник по профессии, он планирует потратить выигранные средства на покупку автомобиля и гаража.
Ранее в Перми сотрудница больницы Анастасия Игнатова стала обладательницей выигрыша в 700 тысяч рублей. Победу она одержала в 647-м тираже лотереи. О выигрыше узнала во время прямой трансляции. Она зачёркивала числа по ходу эфира, и одно из них совпало с её ставкой.
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