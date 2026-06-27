ГАИ дала рекомендации водителям и пешеходам в жаркую погоду

По данным Белгидромета, в субботу и воскресенье в республике будет аномальная жара: в дневные часы воздух прогреется до +33…+35°С. На эти дни объявлены оранжевый и красный уровень опасности.
В этой связи столичная Госавтоинспекция напомнила основные меры безопасности в жару.
«Всем без исключения участникам дорожного движения необходимо постоянно контролировать свое самочувствие и пить больше воды», — отметили в ГАИ.
Там добавили, что если за рулем возникла усталость, сонливость или недомогание, то необходимо найти безопасное место в тени и сделать перерыв. Для того, чтобы избежать перегрева в машине, инспекторы рекомендуют использовать кондиционер в режиме рециркуляции или просто проветривать салон.
В ГАИ отметили, что пешеходам также следует заботиться о своей безопасности и по возможности избегать длительного пребывания на солнце. Особенно осторожными следует быть при переходе дороги. Горячий воздух способен искажать свет, что может привести к неверному восприятию расстояния до движущегося транспорта.
При первых признаках теплового удара (головокружение, тошнота) нужно немедленно уйти в тень и оставаться там до улучшения самочувствия.