Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ дала рекомендации водителям и пешеходам в жаркую погоду

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции в условиях жары, которая ожидается в выходные, ориентированы на оказание помощи гражданам, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +23°

По данным Белгидромета, в субботу и воскресенье в республике будет аномальная жара: в дневные часы воздух прогреется до +33…+35°С. На эти дни объявлены оранжевый и красный уровень опасности.

В этой связи столичная Госавтоинспекция напомнила основные меры безопасности в жару.

«Всем без исключения участникам дорожного движения необходимо постоянно контролировать свое самочувствие и пить больше воды», — отметили в ГАИ.

Там добавили, что если за рулем возникла усталость, сонливость или недомогание, то необходимо найти безопасное место в тени и сделать перерыв. Для того, чтобы избежать перегрева в машине, инспекторы рекомендуют использовать кондиционер в режиме рециркуляции или просто проветривать салон.

В ГАИ отметили, что пешеходам также следует заботиться о своей безопасности и по возможности избегать длительного пребывания на солнце. Особенно осторожными следует быть при переходе дороги. Горячий воздух способен искажать свет, что может привести к неверному восприятию расстояния до движущегося транспорта.

При первых признаках теплового удара (головокружение, тошнота) нужно немедленно уйти в тень и оставаться там до улучшения самочувствия.