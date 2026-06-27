ГАИ дала рекомендации водителям и пешеходам в жаркую погоду

Там добавили, что если за рулем возникла усталость, сонливость или недомогание, то необходимо найти безопасное место в тени и сделать перерыв. Для того, чтобы избежать перегрева в машине, инспекторы рекомендуют использовать кондиционер в режиме рециркуляции или просто проветривать салон.