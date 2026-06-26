Воронежцы увеличили сбережения за год на 18% до 858 млрд рублей

По данным на 1 июня 2026 года, жители Воронежской области разместили на счетах в банках 858,6 млрд руб., что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.