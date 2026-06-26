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Воронежцы увеличили сбережения за год на 18% до 858 млрд рублей

По данным на 1 июня 2026 года, жители Воронежской области разместили на счетах в банках 858,6 млрд руб., что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.

Источник: Коммерсантъ

По данным на 1 июня 2026 года, жители Воронежской области разместили на счетах в банках 858,6 млрд руб., что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.

На срочных вкладах населения региона находятся 626,6 млрд руб. Это на 17,7% больше, чем годом ранее. При этом депозиты бизнеса за год также увеличились — на 15,9%, до 174,1 млрд руб.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что сбережения жителей и бизнеса в Белгородской области превысили 640 млрд руб. На население приходится около 519 млрд руб. — за год показатель вырос на 9,5%.

Ранее отмечалось, что сбережения жителей Тамбовской области на банковских депозитах к 1 апреля 2026 года достигли 254,2 млрд руб. В Липецкой области объем вкладов населения составил 330,5 млрд руб., а корпоративные сбережения — 137 млрд руб.