Главные новости за 26 июня. Ростов-на-Дону и область

Ущерб водным биоресурсам Ростовской области составил более 12 млн руб. Это на 12% меньше, чем в 2025 году, когда ущерб составлял 13,7 млн руб. С 1 апреля по 31 мая в рамках операции «Путина» возбуждено 204 уголовных и 226 административных дел за соответствующий ущерб.