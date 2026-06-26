Не свариться и не зажариться: калининградцам рассказали, как выжить в +37

Чтобы не перегреться, избежать тепловых и солнечных ударов, обострений хронических заболеваний, не нужно находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Оптимальный вариант — укрыться в тени. В жаркие дни рекомендуется носить лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни, когда температура воздуха переваливает за отметку +28 ºС, не следует выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности — с 11 до 17 часов. Нельзя находиться на сквозняках и длительное время включать кондиционеры, температура не должна опускаться ниже +23…+25 ºС. Воздух в квартире можно охладить, поставив перед вентилятором ёмкость с водой. Жидкость под действием струи тёплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2−3 градуса. Рекомендуется чаще обмывать тело водой, но использовать для этого только тёплую воду. Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить: не менее 1,5 — 3 л в день. Причём основной объём (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе пиво) и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме. Следует обратить внимание на то, чтобы напитки были комнатной температуры или прохладные, но не холодные, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ. В такие дни нужно отказаться от жирной, жареной пищи и сладкого. В меню должны быть: овощи, фрукты, отварная или тушёная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Овощи и фрукты следует мыть проточной водой, мясо, рыбу обязательно проваривать. Курильщикам лучше ограничить употребление никотина. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими и или хроническими заболеваниями, болезнями органов дыхания, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по вопросам предупреждения их обострений и осложнений.