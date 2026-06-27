В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях

«В связи с введением в городе режима ЧС сообщаем об изменениях в работе объектов Музея обороны Севастополя с 27 по 29 июня включительно», — сказано в сообщении.
Согласно принятым мерам, экскурсионное обслуживание не будут осуществлять в Диораме «Штурм Сапун‑горы 7 мая 1944 г.» и на территории самого Мемориального комплекса «Сапун-гора» в одноименном районе города.
Также экскурсии временно будут недоступны для туристов в Доме-музее Севастопольского подполья 1942−1944 гг. и на всей территории мемориального комплекса «Малахов курган», в том числе в Оборонительной башне Корниловского бастиона.
«Территории Мемориальных комплексов “Малахов курган” и “Сапун-гора” будут открыты для самостоятельного посещения и прогулок с 07−00 до 22−00», — уточнили в музее.
В то же время в период с 27 по 29 июня экскурсионное обслуживание сохранится и будет работать в обычном режиме в Соборе Св. князя Владимира — усыпальнице адмиралов, на улице Суворова, 3) и в Культурно‑выставочном центре, на улице Ленина, 35.
В музее напомнили, что в Культурно‑выставочном центре на данный период ежедневно можно посетить выставки «Рубо. 170», на которой представлены фрагменты Панорамы «Штурм 6 июня 1855 г.», написанные автором первой панорамы Севастополя Франца Рубо, а также его этюды, графические и живописные.
Кроме того, здесь же доступна для посещения выставка «22 июня. Начало», рассказывающая о событиях первого дня войны в Севастополе — с архивными документами, фотографиями военных корреспондентов, личными и служебными вещами участников событий и многим другим в уникальной экспозиции.
Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в беседе с журналистами сообщал, что приобретение билетов на две эти выставки на данный момент будет самой лучшей помощью музею, который пережил большую утрату в результате удара украинского беспилотника по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.» от всех, кто хоть как-то желает помочь.