В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях

Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в беседе с журналистами сообщал, что приобретение билетов на две эти выставки на данный момент будет самой лучшей помощью музею, который пережил большую утрату в результате удара украинского беспилотника по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.» от всех, кто хоть как-то желает помочь.