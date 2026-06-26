Путин подписал закон о повышении госпошлин для мигрантов

В частности, госпошлину за прием в гражданство и выход из гражданства повысили с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей, а за выдачу вида на жительство — с шести до 30 тысяч рублей. Плата за замену вида на жительство составит шесть тысяч рублей, а за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой или заменой удостоверения личности — пять тысяч рублей, передает портал официального опубликования правовых актов.