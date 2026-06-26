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Путин подписал закон о повышении госпошлин для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает кратное повышение государственных пошлин в миграционной сфере за совершение действий, связанных с приобретением российского гражданства или выходом из него, а также с въездом или выездом из страны. Этот документ разработан для повышения эффективности пополнения федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает кратное повышение государственных пошлин в миграционной сфере за совершение действий, связанных с приобретением российского гражданства или выходом из него, а также с въездом или выездом из страны. Этот документ разработан для повышения эффективности пополнения федерального бюджета.

В частности, госпошлину за прием в гражданство и выход из гражданства повысили с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей, а за выдачу вида на жительство — с шести до 30 тысяч рублей. Плата за замену вида на жительство составит шесть тысяч рублей, а за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой или заменой удостоверения личности — пять тысяч рублей, передает портал официального опубликования правовых актов.

10 июня Владимир Путин подписал закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Кроме того, приезжие в страну на срок более 30 дней обязаны проходить соответствующую процедуру каждый год. Проверку состояния здоровья будут оплачивать сами мигранты или их работодатели.