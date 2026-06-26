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Юрий Матузов: «Форум регионов Беларуси и России — реальный рабочий инструмент»

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов принял участие во встрече председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и главы Совета Национального собрания Беларусь Натальи Кочановой.

Источник: "Российская газета"

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов принял участие во встрече председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и главы Совета Национального собрания Беларусь Натальи Кочановой.

Встреча прошла в Минске 26 июня в рамках работы XIII Форума регионов Беларуси и России. Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова обсудили сотрудничество стран с руководителями российских и белорусских регионов.

Форум этого года посвящен экономическому взаимодействию. Спикер Совфеда отметила: именно регионы являются настоящими локомотивами союзной интеграции. А по словам председателя Национального собрания Натальи Кочановой, субъекты двух страны заключили между собой 450 договоров, правительственные соглашения заключены со всеми 89 российскими территориями.

На встрече прошло подписание новых документов. Среди них соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и группой компаний «БелИнжиниринг».

Юрий Матузов отметил, что для Воронежской области участие в Форуме стало реальным рабочим инструментом, позволившим прийти к конкретным решениям на благо жителей региона. Председатель облдумы напомнил, что по результатам прошлых форумов белорусские партнеры построили в Воронеже и Семилукском районе школы и детские сады.

— Результатом нынешнего соглашения может стать дальнейшее участие ГК «БелИнжиниринг» в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона, — сказал Юрий Матузов.

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