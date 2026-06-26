Юрий Матузов: «Форум регионов Беларуси и России — реальный рабочий инструмент»

Форум этого года посвящен экономическому взаимодействию. Спикер Совфеда отметила: именно регионы являются настоящими локомотивами союзной интеграции. А по словам председателя Национального собрания Натальи Кочановой, субъекты двух страны заключили между собой 450 договоров, правительственные соглашения заключены со всеми 89 российскими территориями.