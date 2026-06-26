В России предложили изменить возраст молодежи: кому продлят беззаботный период

В беседе с РИА Новости Гриб пояснил, что раз срок активной жизни людей увеличился, то и границы молодости пора сдвигать. По его мнению, было бы справедливо давать различные льготы разным возрастным группам, например, для граждан 20−30 лет и отдельно для 40-летних. При этом он отметил, что после 40 лет человек уже официально переходит в категорию зрелого возраста.