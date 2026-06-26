Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где в российской медицине применяется ИИ

Мурашко: ИИ используют при скрининговых исследованиях, в том числе в маммографии.

Источник: Комсомольская правда

Искусственный интеллект (ИИ) на данный момент применяется в ходе скрининговых исследований, в том числе маммографии. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Северную Осетию-Аланию.

«Посещая поликлиники, мы смотрели и на внедрение программ с искусственным интеллектом, они сегодня работают на скринингах, в частности маммография, которая проводится в рамках диспансеризации», — сказал министр.

По его словам, ИИ повышает качество диагностики и практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минздрава заявил, что ИИ будет применяться для анализа медицинских обследований пациентов в ходе диспансеризаций и профосмотров. Речь идет о маммограммах, рентгеновских и КТ-снимках органов грудной клетки, ЭКГ и колоноскопиях.

Также Мурашко указал, что современная стратегия развития здравоохранения в России предусматривает смещение акцента с лечения заболеваний на их профилактику.