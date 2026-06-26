Пожертвовала 500 млн: Жасмин вручила ключи от жилья семьям, чьи дома «утонули» в Дагестане

Жасмин посетила Махачкалу. Видео © Life.ru.
Первые 15 семей Дагестана уже получили помощь с жильём: восемь из них заедут в квартиры, купленные на средства артистки. Ещё для семи семей из Мамедкалы Дербентского района началось строительство новых домов. Участки расчищены, возведены фундаменты. Завершить строительство планируется к 1 сентября. Общая площадь строящегося жилья превышает 700 квадратных метров.
Параллельно Жасмин оплачивает аренду временного жилья для нуждающихся, а также она профинансировала ремонт 22 семьям и приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы, лишившегося транспорта из-за паводков. Певица встретилась с руководством региона, чтобы лично услышать о проблемах населения.
Узнав о критической ситуации с питьевой водой в ряде районов, Жасмин тоже подключилась к решению вопроса. Трубы были повреждены во время сильных ливней.
«Чем глубже мы погружаемся в ситуации семей, тем больше видим новые просьбы, которые трудно оставить без внимания. Поэтому мы решили дополнительно помочь с восстановлением инфраструктуры питьевой воды. В сёлах Хасавьюрта разрушены колодцы и люди вынуждены пить бутилированную воду. А впереди зима. Важно, чтобы у людей были нормальные условия для жизни», — пояснила звезда эстрады.
Жасмин и её супруг уделяют особое внимание пострадавшим, у которых отсутствуют правоустанавливающие документы на жильё. Люди боятся, что без «бумажек» они не смогут претендовать на финансовую поддержку. В общей сложности Жасмин с супругом отправили дагестанцам 500 миллионов рублей. Сейчас работа по обеспечению квартирами и домами пострадавших от наводнения продолжается. Новые строительные и восстановительные объекты уже запущены в работу.
Ранее певица Жасмин помогла семье из Дагестана, которая лишилась жилья из-за разрушительного потопа. Женщина в одиночку воспитывает двоих детей и ухаживает за пожилой матерью. Регион пострадал во время проливных дождей в конце марта — начале апреля текущего года. Ущерб от стихии затронул жильё и другое имущество 15,5 тысяч местных жителей.
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