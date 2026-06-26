Пожертвовала 500 млн: Жасмин вручила ключи от жилья семьям, чьи дома «утонули» в Дагестане

Жасмин и её супруг уделяют особое внимание пострадавшим, у которых отсутствуют правоустанавливающие документы на жильё. Люди боятся, что без «бумажек» они не смогут претендовать на финансовую поддержку. В общей сложности Жасмин с супругом отправили дагестанцам 500 миллионов рублей. Сейчас работа по обеспечению квартирами и домами пострадавших от наводнения продолжается. Новые строительные и восстановительные объекты уже запущены в работу.