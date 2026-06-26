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В Ростове будут судить мужчину, который получал пенсию умершей матери

Мужчина скрыл от государства смерть матери и украл ее пенсию на 2 миллиона 300 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице будут судить мужчину, который продолжал получать пенсию матери после ее смерти. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону.

По данным следствия, женщина скончалась еще в марте 2019 года. Взрослый сын получил справку о ее смерти, но не стал обращаться в ЗАГС за соответствующим свидетельством. Воспользовавшись ситуацией, он в течение пяти лет продолжал получать пенсионные выплаты, которые перечислялись на карту матери. При этом регулярно снимал с нее деньги и тратил на свои нужды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он обвиняется в 42-х эпизодах тайного хищения чужого имущества, совершенных с банковского счета.

— Общая сумма ущерба, причиненного Фонду пенсионного и социального страхования по Ростовской области составила более 2 300 000 рублей, — говорится в сообщении суда.

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