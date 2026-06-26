В Ростове будут судить мужчину, который получал пенсию умершей матери

По данным следствия, женщина скончалась еще в марте 2019 года. Взрослый сын получил справку о ее смерти, но не стал обращаться в ЗАГС за соответствующим свидетельством. Воспользовавшись ситуацией, он в течение пяти лет продолжал получать пенсионные выплаты, которые перечислялись на карту матери. При этом регулярно снимал с нее деньги и тратил на свои нужды.