Кириленко назвал Иванова самым большим болельщиком баскетбола в России

«Ни на каплю не ошибусь, если скажу, что это был самый большой болельщик баскетбола в России. Несмотря на свой почтенный возраст, Сергей Борисович принимал участие в баскетбольной жизни страны до своих последних дней. Во вторник он был на совете Единой лиги ВТБ, максимально собран и заинтересован в каждом вопросе», — сказал ТАСС Кириленко.