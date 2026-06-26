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Кириленко назвал Иванова самым большим болельщиком баскетбола в России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал почётного президента Единой лиги Сергея Иванова самым большим фанатом баскетбола в стране. Экс-министр обороны РФ скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

Источник: Life.ru

«Ни на каплю не ошибусь, если скажу, что это был самый большой болельщик баскетбола в России. Несмотря на свой почтенный возраст, Сергей Борисович принимал участие в баскетбольной жизни страны до своих последних дней. Во вторник он был на совете Единой лиги ВТБ, максимально собран и заинтересован в каждом вопросе», — сказал ТАСС Кириленко.

Он отметил, что Иванов много времени и сил уделял любимой игре, помогал федерации и работал в попечительском совете. Кириленко подчеркнул, что отечественному баскетболу повезло иметь такого покровителя, болельщика и энтузиаста.

Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов, возглавлявший ведомство с 2001 по 2007 год, скончался на 73-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его семье, а глава Минобороны Андрей Белоусов назвал его опытным государственным и военным деятелем, талантливым руководителем.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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