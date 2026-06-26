Тело главы ГБАО Таджикистана Мирзонабота обнаружили в реке Пяндж

Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Алишера Мирзонабота найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в государственном Комитете по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что он погиб в автомобильной аварии 17 июня.
— Тело Мирзонабота было найдено в реке Пяндж в 20 километрах от места аварии. Накануне примерно в том же месте найдено тело его водителя. Оба тела опознаны родными и сослуживцами, — передает сообщение РИА Новости.
В автомобиле также находились его жена, дочь и помощник. Машина упала в реку на 282-м километре автомобильной дороги Душанбе — Хорог.
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