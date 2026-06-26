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Тело главы ГБАО Таджикистана Мирзонабота обнаружили в реке Пяндж

Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Алишера Мирзонабота найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в государственном Комитете по чрезвычайным ситуациям.

Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Алишера Мирзонабота найдено в реке Пяндж на границе с Афганистаном. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в государственном Комитете по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что он погиб в автомобильной аварии 17 июня.

— Тело Мирзонабота было найдено в реке Пяндж в 20 километрах от места аварии. Накануне примерно в том же месте найдено тело его водителя. Оба тела опознаны родными и сослуживцами, — передает сообщение РИА Новости.

В автомобиле также находились его жена, дочь и помощник. Машина упала в реку на 282-м километре автомобильной дороги Душанбе — Хорог.

11 апреля служебный автобус МВД Армении попал в ДТП на севере страны: в результате аварии пострадали 12 человек, один погиб. Автобус следовал из Еревана в Лори для обеспечения общественного порядка в рамках внутрипартийной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его соратников.

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в ДТП в Таиланде. Чем был известен Микаберидзе и как он попал в аварию — в материале «Вечерней Москвы».

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