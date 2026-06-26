Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи уменьшилась до тысячи машин

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи сохраняется очередь из автомобилей. Время ожидания проезда достигает трёх часов, на текущий момент своей очереди пересечь пролив ожидают порядка тысячи машин, тогда как днём их было более чем вдвое больше.