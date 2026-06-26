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Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи уменьшилась до тысячи машин

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи сохраняется очередь из автомобилей. Время ожидания проезда достигает трёх часов, на текущий момент своей очереди пересечь пролив ожидают порядка тысячи машин, тогда как днём их было более чем вдвое больше.

Источник: Life.ru

Данные опубликованы в оперативном канале о ситуации на подходах к переправе. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра в настоящее время нет.

Движение по мосту перекрывали с 23:50 25 июня до 06:14 26 июня. Утром, по состоянию на 09:00, общая очередь составляла 2,8 тыс. машин: со стороны Тамани — 1 тыс., со стороны Керчи — 1,8 тыс. К текущему моменту затор с противоположного берега рассосался, а со стороны Керчи сохраняется.

Напомним, утром администрация перекрывала Крымский мост. Ограничение действовало недолго: около шести утра проезд возобновили. Однако проблемы с проездом сохраняются.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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