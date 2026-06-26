Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи уменьшилась до тысячи машин

Данные опубликованы в оперативном канале о ситуации на подходах к переправе. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра в настоящее время нет.
Движение по мосту перекрывали с 23:50 25 июня до 06:14 26 июня. Утром, по состоянию на 09:00, общая очередь составляла 2,8 тыс. машин: со стороны Тамани — 1 тыс., со стороны Керчи — 1,8 тыс. К текущему моменту затор с противоположного берега рассосался, а со стороны Керчи сохраняется.
Напомним, утром администрация перекрывала Крымский мост. Ограничение действовало недолго: около шести утра проезд возобновили. Однако проблемы с проездом сохраняются.
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