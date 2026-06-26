Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для детей с 12 лет

«Мне хочется обратиться к Александру Ивановичу [Бастрыкину], попросить его оставить детей в покое, наконец, и хочется попросить также Александра Ивановича самому изучить многие материалы уголовных дел, которые возбудили его подчиненные за последнее время против подростков, и я думаю, что он откроет для себя очень много интересного и нового. Потому что, на мой взгляд, ~часть этих дел [возбуждена] просто на пустом месте~», — сказала собеседница «Газеты.Ru».