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Уникальную «колесницу богов» возрастом 2500 лет раскопали в Испании

В святилище Касас-дель-Туруньюэло в испанской провинции Бадахос археологи раскопали миниатюрную бронзовую колесницу возрастом около 2,5 тысячи лет. Рядом с ней находились бронзовые жаровни, котел и детали сосуда для омовения ног. Артефакт датируется V-IV веками до нашей эры — временем расцвета тартессийской и иберийской культур, которые контактировали с финикийцами, греками и этрусками. Об этом в четверг, 23 июня, сообщило агентство Регнум.

В святилище Касас-дель-Туруньюэло в испанской провинции Бадахос археологи раскопали миниатюрную бронзовую колесницу возрастом около 2,5 тысячи лет. Рядом с ней находились бронзовые жаровни, котел и детали сосуда для омовения ног. Артефакт датируется V-IV веками до нашей эры — временем расцвета тартессийской и иберийской культур, которые контактировали с финикийцами, греками и этрусками. Об этом в четверг, 23 июня, сообщило агентство Регнум.

Переднюю часть колесницы украшает речной бог Ахелой с высунутым языком — такая иконография раньше не встречалась. По бокам расположены грифоны, снизу композицию держат атланты, а в оформлении артефакта заметны древнеегипетские мотивы.

После консервации и подробного изучения колесницу отправят в реставрационную лабораторию, а затем она займет место в экспозиции Национального археологического музея в Мадриде или регионального музея в Мериде. Археологи выразили надежду, что анализ металла и микрочастиц внутри колесницы позволит точнее определить ее происхождение и ритуальную роль, передает Telegram-канал.

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