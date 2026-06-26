Уникальную «колесницу богов» возрастом 2500 лет раскопали в Испании

В святилище Касас-дель-Туруньюэло в испанской провинции Бадахос археологи раскопали миниатюрную бронзовую колесницу возрастом около 2,5 тысячи лет. Рядом с ней находились бронзовые жаровни, котел и детали сосуда для омовения ног. Артефакт датируется V-IV веками до нашей эры — временем расцвета тартессийской и иберийской культур, которые контактировали с финикийцами, греками и этрусками. Об этом в четверг, 23 июня, сообщило агентство Регнум.