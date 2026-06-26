Суд смягчил меру пресечения Александру Киму, обвиняемому в хищении 37 миллионов на набережной Воронежа

Двумя месяцем ранее адвокаты уже просили перевести подзащитного под домашний арест или отпустить под залог, но суд оставался непреклонен. По его мнению, на свободе чиновник мог сбежать или надавить на бывших подчиненных, которые проходят по делу свидетелями. Учитывая, что за подобное преступление грозит до 10 лет тюрьмы, суд на тот момент был уверен, что только содержание в изоляторе гарантирует порядок в ходе дальнейшего следствия.