Жесткий поворот: Минюст допустил ограничения для уехавших наследников

Министерство юстиции допускает введение ограничений для наследников известных авторов, которые живут за рубежом и отказываются предоставлять разрешения на использование произведений в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме.
Главный вопрос подняли после жалобы Союза театральных деятелей: Театр Табакова не смог получить права на постановку пьесы Александра Володина от наследников, проживающих в США. По словам представителей театрального сообщества, отказ объяснили текущей международной обстановкой.
Тему развил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков. Он напомнил, что в России действует строгий порядок вывоза культурных ценностей — иконы, картины и рукописи нельзя свободно вывозить за границу. По его словам, аналогичная защита должна распространяться и на литературные произведения, которые относятся к культурному наследию. Машков отметил, что наследники, не являясь авторами, фактически могут блокировать доступ к произведениям и даже продавать права в недружественные страны.
Юристы предложили возможные варианты решения. Зампред Верховного суда Белоруссии Ирина Тылец рассказала, что в законодательстве республики появилась норма о принудительной лицензии. Такой документ выдают госоргану, если произведение необходимо для проекта государственного, исторического или идеологического значения. Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрей Кричевский уточнил, что подобный механизм широко применяется в промышленности, но в сфере авторского права почти не используется. Несколько лет назад этот вопрос обсуждали в администрации президента России, однако тогда его сочли рискованным.
Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что нынешняя ситуация может привести к ущербу для государства. Он предупредил, что кто‑то может скупить права у наследников и полностью закрыть доступ к произведениям. По его словам, требуется новый баланс интересов: необходимо сохранить права авторов, но при этом обеспечить обществу доступ к культурным произведениям и дать государству возможность продвигать свои ценности.
Чуйченко подчеркнул, что конкретный механизм пока не определен. Рассматриваются разные варианты — от административного или судебного порядка до изменения подхода к наследованию, при котором правопреемники смогут получать только выплаты. Министр напомнил, что вопрос уже обсуждался на Совете при президенте по культуре. В ближайшее время ожидается поручение главы государства, после чего станет ясно, какое ведомство займется разработкой новых правил.
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