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В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за жары

С 27 по 29 июня температура воздуха в регионе может достигнуть +35…+37°С.

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за жары. С 27 по 29 июня температура воздуха в регионе может достигнуть +35…+37°С. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

В целях предотвращения возможных аварий на системах жизнеобеспечения и защиты здоровья граждан принято решение о переводе ряда служб в усиленный режим работы. Режим вводится с 18:00 26 июня до 9:00 30 июня 2026 года, — сообщили в правительстве.

Для быстрого реагирования на последствия жары привлекли пожарных и специалистов «Водоканала». Службам поручили укомплектовать аварийные бригады, организовать круглосуточное дежурство для немедленного устранения аварий на сетях и обеспечить быстрый выезд бригад по вызовам.

«В областном “Водоканале” предупредили, что во время жары повышается водопотребление воды и создаётся дополнительная нагрузка на сети. Специалисты предприятия рекомендуют учесть эту информацию при планировании поливочных работ и по возможности перенести их на раннее утро или поздний вечер», — отметили в правительстве.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в выходные в Калининградской области. С 27 по 29 июня температура воздуха в регионе днём может достигнуть +35…+37°С.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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