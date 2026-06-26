В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за жары

«В областном “Водоканале” предупредили, что во время жары повышается водопотребление воды и создаётся дополнительная нагрузка на сети. Специалисты предприятия рекомендуют учесть эту информацию при планировании поливочных работ и по возможности перенести их на раннее утро или поздний вечер», — отметили в правительстве.