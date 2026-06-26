С 2027 года квитанции за ЖКУ будут приходить только в электронном виде

С 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКУ будут приходить россиянам только в электронном виде — в личные кабинеты на «Госуслугах», если пользователи не откажутся от такого способа доставки. Сейчас для получения онлайн-квитанций требуется согласие.