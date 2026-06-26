В Волгограде на учениях отразили попытку захвата объекта ВДСК

Времени было в обрез. В кратчайшие сроки на левом берегу канала развернули штаб по руководству операцией по обезвреживанию ДРГ. На место прибыли сотрудники спецслужб, военные с техникой, причалили катера с огневыми расчетами и водолазами-саперами. Группа захвата, не дав противнику опомниться, проникла на захваченный пункт управления воротами. Часть диверсантов была уничтожена, оставшихся обезвредили. Однако при осмотре машинного отделения выяснилось, что оно заминировано. Взрывное устройство извлекли саперы, и оно было подорвано тут же, на месте.