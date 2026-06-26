Путин дал регионам право запрещать продажу вейпов и ввел лицензирование

Поправки были выработаны с учетом мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, а также экспертов, заявил председатель Госдумы Володин. «По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью, — сказал он журналистам. — Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов, учитывая использование ароматизаторов, “подсаживают” подростков. Очень быстро формируется зависимость, поэтому важно, чтобы эти вопросы были взяты на отдельный контроль».