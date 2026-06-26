Путин дал регионам право запрещать продажу вейпов и ввел лицензирование

Региональные власти получат право временно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. А там, где торговать вредной продукцией будет разрешено, нужны будут лицензии, предполагает тот же документ.
О праве запрещать вейпы.
Федеральный закон вводит региональный госконтроль в области розничной продажи никотинсодержащей продукции. Устанавливается, что с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года все субъекты РФ вправе региональными законами регулировать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Можно будет ограничить или полностью запретить.
Поправки были выработаны с учетом мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, а также экспертов, заявил председатель Госдумы Володин. «По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью, — сказал он журналистам. — Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов, учитывая использование ароматизаторов, “подсаживают” подростков. Очень быстро формируется зависимость, поэтому важно, чтобы эти вопросы были взяты на отдельный контроль».
Политик сообщил, что многие регионы просили Госдуму дать им соответствующие полномочия. Мало того, ряд территорий готовы после вступления нового закона в силу сразу принять свои нормативные акты о запрете вредных устройств, добавил спикер.
«Мы надеемся, что до конца весенней сессии, когда в регионах еще работают законодательные собрания, появится много законов регионального уровня о запрете вейпов», — позже отметил Володин в интервью «Вестям».
Кстати, за полный запрет продажи вейпов выступили 74% участников опроса, который председатель ГД провел в своем канале в «Максе».
Ограничения на торговлю вейпами вводятся на основе опыта алкогольных рестрикций, рассказал «РГ» зампред Комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов. «Механизмы расширения полномочий в части торговли алкоголем себя хорошо зарекомендовали — у регионов есть все возможности установить специальный режим и даже полный запрет. Фактически аналогичное право сейчас появляется в отношении вейпов», — отметил он.
О лицензиях.
А там, где вейпы не будут запрещены? В таких регионах усилят контроль. Еще одна новация нового закона связана с введением требования о наличии лицензии при оптовой и розничной продаже табачной и никотинсодержащей продукции.
Благодаря новому закону торговля теми же вейпами переходит с уведомительного порядка на строгий лицензионный режим, тем самым возникает новый барьер на пути распространения курения, сказал «РГ» член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов.
«До сих пор торговля никотинсодержащей продукцией в рознице фактически работала по уведомительному принципу: не требовалось получать отдельную лицензию, достаточно было зарегистрироваться и соблюдать общие требования законодательства. Новая система вводит обязательное дорогостоящее лицензирование», — пояснил депутат.
Принятые меры, по его оценке, должны сократить число нелегальных торговых точек, усилить контроль за оборотом такой продукции и в перспективе привести к росту издержек, а значит, и розничных цен на такую продукцию, уверен депутат.
За выдачу лицензии на реализацию никотинсодержащей продукции для оптовиков установлена пошлина в 800 тыс. руб. Столько же придется заплатить за продление лицензии на срок, превышающий 5 лет. При продлении на меньший срок пошлина составит 3,5 тыс. руб. Для розничной и развозной торговли установлена пошлина в 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии.
Логично, что оптовики несут более высокую ответственность и соответствующую финансовую нагрузку, считает Чижов. «Для розницы порог остается разумным. В любом случае, рост цен в рознице снизит доступность никотинсодержащей продукции для покупателей, в том числе для молодежи», — подчеркнул Чижов.
В целом нормы заработают с 1 октября 2026 года. А с 1 сентября 2027 года система «Честный знак» поможет проследить движение табачной и никотинсодержащей продукции по направлению к покупателям.
Где хотят ввести ограничения.
Как сообщила «РГ» председатель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, по состоянию на текущий момент о намерении ввести запрет на розничную продажу вейпов заявили 49 регионов России. Часть из них, по ее данным, уже приняла собственные законы и сейчас синхронизирует их с федеральными нормами, в других вопрос вынесен на общественное обсуждение или находится на стадии разработки законопроекта.
Например, Пермский край принял соответствующий закон был принят до получения федеральных полномочий. В Саратовской области губернатор поручил депутатам разработать законодательную инициативу о полном запрете электронных сигарет. В Курской области запущены общественные обсуждения, в Калининградской и Астраханской областях инициативу поддержали региональные власти. В Ненецком автономном округе разрабатывается законопроект, в Карелии планируют приступить к этой работе после подписания федерального закона. В Санкт-Петербурге обсуждение темы ведется с прошлого года, однако конкретные инициативы в законодательное собрание пока не вносились.
Среди других субъектов, заявивших о планах ввести запрет, Лещинская назвала республики Северного Кавказа (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия), регионы Поволжья (Пензенская, Самарская, Ульяновская, Кировская области, Чувашия, Мордовия, Удмуртская Республика), субъекты Урала и Сибири (Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Курганская, Омская области, Красноярский и Забайкальский края, Хакасия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО), а также ряд областей Центральной России и юга, включая Краснодарский край, Ростовскую область, и дальневосточные территории (Хабаровский край, Магаданская область, Республика Бурятия).
«Ожидаем, что после вступления федерального закона в силу процесс принятия региональных актов ускорится. Прогнозируем, что к концу 2026 года число субъектов, планирующих ввести полный запрет, может превысить 70», — добавила Лещинская.