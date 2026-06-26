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Доктор медицинских наук рассказал, как пережить жару без вреда для здоровья

В период жары эксперт рекомендует ограничить пребывание на открытом солнце с 11:00 до 16:00.

В ближайшие выходные в Калининградской области столбик термометра может дойти до отметки +37°C. Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БФУ им. И. Канта, доктор медицинских наук Андрей Тарасов рассказал, кому стоит быть особенно осторожными и какие простые меры помогут избежать перегрева. Рекомендации размещены на сайте университета.

«Жара оказывает выраженное влияние на организм человека. В первую очередь возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему: учащается сердцебиение, усиливается потоотделение, происходит потеря жидкости и электролитов. Это может приводить к обезвоживанию, тепловому истощению, ухудшению самочувствия и обострению хронических заболеваний. Особенно уязвимы пожилые люди, дети, беременные женщины, а также лица с артериальной гипертонией, ожирением, сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — отметил доктор.

В период жары эксперт рекомендует:

ограничить пребывание на открытом солнце с 11:00 до 16:00;

соблюдать достаточный питьевой режим;

избегать интенсивных физических нагрузок в дневные часы;

носить легкую светлую одежду и головные уборы;

по возможности находиться в прохладных и проветриваемых помещениях;

исключить употребление алкоголя, так как он усиливает обезвоживание, нарушает терморегуляцию организма и повышает риск перегрева и теплового истощения.

Риски повышаются и для дачников. Прополка и другие работы в наклонённом положении, особенно с опущенной головой, в условиях жары резко увеличивают вероятность перегрева, головокружения и теплового удара из-за ухудшения кровообращения и терморегуляции.

Что касается отдыха на море, морской воздух и купание могут облегчать переносимость жары, однако важно избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в часы максимальной солнечной активности. Посещение пляжа оптимально в утренние и вечерние часы.

При появлении слабости, головокружения, тошноты, учащенного сердцебиения или других признаков перегревания необходимо немедленно прекратить нагрузку, перейти в прохладное место, восполнить жидкость и при необходимости обратиться за медицинской помощью.