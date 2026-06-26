Доктор медицинских наук рассказал, как пережить жару без вреда для здоровья

«Жара оказывает выраженное влияние на организм человека. В первую очередь возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему: учащается сердцебиение, усиливается потоотделение, происходит потеря жидкости и электролитов. Это может приводить к обезвоживанию, тепловому истощению, ухудшению самочувствия и обострению хронических заболеваний. Особенно уязвимы пожилые люди, дети, беременные женщины, а также лица с артериальной гипертонией, ожирением, сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — отметил доктор.